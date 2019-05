Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Con il Cagliari San Paolo semivuoto"

© foto di Insidefoto/Image Sport

E' possibile che in casa Napoli domenica sera si raggiunga un record negativo per quel che riguarda le presenze al San Paolo. In occasione della sfida al Cagliari, infatti, anche a causa dei prezzi alti imposti dalla società azzurra, allo stadio saranno davvero pochi i tifosi, sicuramente meno di ventimila, mai peggio nell'era De Laurentiis. E il Corriere del Mezzogiorno titola: "Bassissimo gradimento. Domani con il Cagliari il San Paolo semivuoto".

Allan e Barella - Dal campo al mercato, il posticipo di domani sera sarà anche la sfida tra due dei migliori centrocampisti del nostro campionato: Allan e Barella. Uno a gennaio poteva andare via, così come la prossima estate; e l'altro poteva e potrebbe rimpiazzarlo. Così il quotidiano scrive: Allan-Barella duello di mercato".