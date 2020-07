Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Contagi record in Catalogna: con il Barça forse si giocherà a Lisbona"

"Contagi record in Catalogna e nuove norme: con il Barcellona forse si giocherà a Lisbona". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno in edicola stamani: "Le misure che sono raccomandazioni e non divieti, dovrebbero durare due settimane e interesseranno circa quattro milioni di abitanti dell’area. Se le cose non dovessero migliorare si è pensato anche di spostare la partita a Lisbona (con le enormi resistenze dei blaugrana) dove sarà in programma la Final Eight di Champions".