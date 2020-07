Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Contro l'Inter ultima occasione per Milik"

"Contro l'Inter ultima occasione per Milik: azzurri pronti a un'altra gara d'orgoglio". Titola così in taglio nella sua prima prima pagina il Corriere del Mezzogiorno in edicola stamani: "Contro l’Inter stasera il polacco al posto di Mertens squalificato. A San Siro non ha mai fatto gol, ha la chance per mettersi in vetrina, candidarsi per Barcellona e restare al centro del mercato".