Prestazione deludente, il Napoli sbatte (a dire il vero poche volte) sul Genoa e sull'ambiente cupo del San Paolo, così non va oltre lo 0-0. Altro brutto pareggio, dunque, e il Corriere del Mezzogiorno in prima pagina sottolinea anche la contestazione arrivata dagli spalti: "La svolta non c'è. E gli azzurri escono dal campo sommersi dai fischi".