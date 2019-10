Napoli, Corriere del Mezzogiorno e il Torino: "Sfida che vale doppio"

José Maria Callejon, Dries Mertens e il capitano Lorenzo Insigne. Il tridente che ha fatto grande Maurizio Sarri e il Napoli è pronto a tornare, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che in vista della sfida di oggi contro il Torino in prima pagina titola: "Tridente azzurro a Torino. Una sfida che vale doppio".