© foto di Federico Gaetano

"Rinviare la festa Juve". E' questo l'obiettivo per il Napoli, impegnato stasera contro il Genoa, a cui basterà un solo punto per non permettere ai bianconeri di laurearsi campioni d'Italia con sette giornate d'anticipo. E questo è anche il titolo d'apertura delle pagine sportive del Corriere del Mezzogiorno, che sottolinea come per riprendersi dopo il k.o. di Empoli alla squadra di Ancelotti serve la partita perfetta.