Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Forza dell'attacco copre gli errori"

In prima pagina sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno c'è spazio anche per il calcio, in particolar modo per la vittoria del Napoli sul campo della Fiorentina. Il quotidiano si sofferma sui punti deboli, le cose non andate al Franchi, al di là del risultato che resta positivo ed è valso i tre punti. "La forza dell'attacco copre i tanti errori. Il Napoli passa a Firenze", titola il giornale che mette in copertina un abbraccio di gruppo al momento di uno dei due gol di Insigne.