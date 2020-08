Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Furia Osimhen: tre gol in otto minuti"

"Furia Osimhen: tre gol in otto minuti". Titola così in taglio basso sulla propria prima pagina il Corriere del Mezzogiorno in edicola stamani sulla tripletta di Osimhen in amichevole: "Tripletta anche di Insigne, a segno Mertens e Lozano: gli azzurri ritrovano armonia. Azzurri vittoriosi, il pubblico applaude e fischia Milik".