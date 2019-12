Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Gattuso missione doppia"

© foto di Mattia Verdorale

"Gattuso missione doppia". Titola così a pagina 15 il Corriere del Mezzogiorno sull'allenatore del Napoli e i due obiettivi da perseguire tra il campo e la testa: "Il campo: il 4-3-3 e prove di precisione per il tiro in porta. La testa: Una iniezione di fiducia per tutti: "Siete ancora grandi". Queste le parole del tecnico: "Credo nelle vostre potenzialità e negli ultimi anni avete fatto la storia. Per questo sono venuto qui".