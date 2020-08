Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Gli azzurri battono la Lazio, ma si fa male Insigne"

vedi letture

Il Napoli supera la Lazio con un 3-1 e una prestazione abbastanza convincente in vista del big match di Barcellona previsto per sabato prossimo. Tuttavia Rino Gattuso non può sorridere del tutto, come ricordato anche dal Corriere del Mezzogiorno nel suo titolo in prima pagina: "Gli azzurri battono la Lazio, ma si fa male Insigne".