Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Gli azzurri si rilassano per la festa di Koulibaly"

Giornata di mare e serata di festa per il Napoli ieri, sfruttando la pausa concessa da Rino Gattuso dopo il trionfo in Coppa Italia. Il Corriere del Mezzogiorno racconta che la squadra s'è goduta un po' di relax a Ischia, a 72 ore circa dal ritorno in campo con l'Hellas Verona. Il quotidiano titola così in prima pagina: "Gli azzurri si rilassano per la festa di Koulibaly in attesa del Verona". Ieri era il compleanno del difensore azzurro, che ha compiuto 29 anni.