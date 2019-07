Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "I big azzurri aspettano James"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Spazio al calcio sull'edizione di oggi del Corriere del Mezzogiorno. In prima pagina, in taglio alto, si legge: "I big azzurri aspettano James: è lui il nostro vero 10". Il riferimento è chiaramente a James Rodriguez, il trequartista colombiano del Real Madrid. Dovrebbe essere lui il grande colpo del Napoli in questa sessione di mercato, con Insigne, Mertens e Zielinski pronti ad aprirgli le porte. La pista resta caldissima, anche se il Napoli si starebbe cautelando pensando ad alcune alternative, tra cui un "Mister X" da trenta gol a stagione.