Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "I tre in cerca....d’autore"

"I tre in cerca....d’autore". Questo il titolo che il Corriere del Mezzogiorno dedica a pagina 15 a tre giocatori del Napoli: "Lozano, Politano e Manolas provano a convincere Gattuso. Tegola azzurra in Nazionale: si fanno male Insigne e Meret. Ricomincio da tre, avrebbe detto Massimo Troisi, espressione che va bene anche per Gattuso che in ritiro sta lavorando senza tredici giocatori impegnati nelle Nazionali con l’inizio della stagione che s’avvicina".