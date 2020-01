Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "I volti del mercato"

© foto di Mattia Verdorale

"I volti del mercato". Questo il titolo d'apertura a pagina 15 del Corriere del Mezzogiorno in edicola questa mattina, in riferimento al mercato del Napoli: "Lobokta, si lavora per l’intesa con il Celta Vigo. A sinistra possibile staffetta Ghoulam-Koutris. Gattuso aspetta il primo acquisto dopo l’Inter. Il Napoli si prepara alla sfida di lunedì sera contro l’Inter. Maksimovic e Koulibaly non recupereranno per il big-match, si tenta di farli tornare a disposizione di Gattuso per la sfida contro la Lazio. Ieri non si è allenato Fabian Ruiz per un attacco febbrile, Mertens sta lavorando ancora a parte per recuperare dal fastidio muscolare che lo tormenta da Napoli-Genk".