Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Implacabile Osimhen, altra tripletta"

"Implacabile Osimhen, altra tripletta". Questo il titolo, in taglio basso, sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno in edicola. Fari puntati su Osimhen: "Osimhen contro il Teramo ha conquistato ancora la scena realizzando un’altra tripletta, concludendo il precampionato in terra abruzzese con sei reti, in media una ogni venti minuti giocati. Il Napoli lascia Castel di Sangro tra gli applausi dei tifosi. Seconda tripletta in pochi giorni del centravanti nigeriano, in gol anche Lozano".