Napoli, Corriere del Mezzogiorno in apertura: "Fortino San Paolo"

Non solo il Barcellona, che si muove concretamente per chiudere una tripla operazione con l’Ajax che includerebbe Frenkie De Jong, Mazraoui e De Ligt. Su De Jong c’è anche il Manchester City, ci sono stati dei contatti anche nelle scorse ore. Gli inglesi hanno individuato nel centrocampista...

TMW - Manchester City, inserimento per Frenkie De Jong

Atalanta, Rigoni: "Felice in Italia, mi sto ambientando sempre meglio"

Roma, tante richieste dalla A per Coric: a gennaio può partire

Napoli, Ghoulam suona la carica: "Gli ostacoli non mi fermano"

Milan, l'obiettivo Fabregas si allontana per colpa di Sarri

Ag. Dezi: "Calvario sta per finire, permanenza a Parma una sorpresa"

Parma, Biabiany: "Qui per far vedere chi sono. Ultimo anno difficile"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 12 ottobre

Inter, Lautaro ha il gol nel sangue. Difficile non farne un titolare

Milan, Biglia-Higuain: l’asse argentino che studia per battere l’Inter

Napoli, primissime manovre per anticipare la concorrenza

Asta: "In futuro Icardi e Lautaro potranno giocare insieme"

Sarri: "Napoli amore eterno, ma Juve non ha rivali. Quando lo dicevo io..."

"Il fortino San Paolo". E' questa l'apertura delle pagine sportive del Corriere del Mezzogiorno , che si dedica al Napoli e al suo catino di Fuorigrotta. Gli azzurri, infatti, fin qui hanno vinto tutte le gare in casa, ribaltando il trend dello scorso anno. E adesso il Comune cerca un accordo con Aurelio De Laurentiis per la convenzione e la concessione.

