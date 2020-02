vedi letture

Napoli, Corriere del Mezzogiorno in vista del Barça: "Insigne sfida Messi: a noi due"

Il Napoli attende il Barcellona martedì prossimo al San Paolo per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un duello importante e tanti altri piccoli duelli in campo, vicini e lontani. Come quello tra Lorenzo Insigne e Lionel Messi, i due calciatori più talentuosi delle rispettive squadre, andati entrambi a segno nell'ultimo impegno in campionato. E il Corriere del Mezzogiorno apre così le sue pagine sportive oggi in edicola: "Insigne sfida Messi: a noi due".