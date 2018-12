Il Napoli batte la SPAL, consolida il secondo posto e prova a tenere il passo dell'invincibile Juventus. Ma, soprattutto, scopre probabilmente il portiere per cui ha speso 25 milioni quest'anno. "Meret torna fenomeno. Adesso Ancelotti riscrive le gerarchie in porta", titola in prima pagina il Corriere del Mezzogiorno.