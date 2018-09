Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Insigne-Mertens, staffetta con Milik"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Staffetta con Milik". Titola così il Corriere del Mezzogiorno nelle sue pagine sportive in merito al Napoli, in campo stasera alle 21 al San Paolo contro il Parma. Il polacco sarà certamente in campo dall'inizio, difficile escludere Insigne ma Mertens è pronto a giocare al fianco dell'ex Ajax se dovesse essere inserito nella formazione titolare, oppure a ritagliarsi il suo spazio a gara in corso magari per consentire al Magnifico di risparmiare energie in vista del big-match contro la Juventus.