© foto di Pierpaolo

Nella giornata di ieri Lorenzo Insigne non si è allenato con il resto del gruppo a causa di una nuova noia muscolare che probabilmente gli farà saltare anche il match col Frosinone, stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, che in prima pagina titola così nel suo taglio alto: "Per Insigne un altro infortunio, salta la trasferta di Frosinone".