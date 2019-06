Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "J. Rodriguez viene allo scoperto"

© foto di Mattia Verdorale

"James Rodriguez viene allo scoperto". Questo il titolo in taglio alto in prima pagina del Corriere di Mezzogiorno dedicato al mercato del Napoli. Infatti il principale obiettivo di ADL è proprio il colombiano James Rodriguez che ha parlato direttamente dal ritiro della Nazionale colombiana: "In azzurro starei bene, club ricco di storia". Queste le parole del diez della Colombia che stanno facendo sperare i tifosi del Napoli.