© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è Lorenzo Insigne in copertina all'interno delle pagine sportive del Corriere del Mezzogiorno. "La grande voglia di Insigne", è il titolo scelto dal quotidiano, che si sofferma sulle condizioni del capitano del Napoli, che ha cominciato ad allenarsi insieme al resto delle squadra e contro il Genoa potrebbe persino giocare, anche se l'idea di Ancelotti non è detto che sia questa e non quella di preservarlo per l'Arsenal.