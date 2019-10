Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "La squadra fa autocritica"

© foto di Mattia Verdorale

"La squadra fa autocritica". Titolo che fa riferimento al Napoli di Carlo Ancelotti. Ed è così che si apre la pagina 19 del Corriere del Mezzogiorno proprio sui partenopei: "Il gruppo storico a confronto nello spogliatoio dopo la trasferta di Torino: nessun alibi, abbiamo tanta qualità per poter fare di più. Subito il riscatto. Scambio d'opinioni sulle cause del calo delle prestazioni e anche dei risultati. Il prossimo ciclo con 4 gare in 11 giorni dovrà restituire linfa in tutte e due le competizioni".