Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "La teoria del riposo, 100 ore di stop"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ripresa degli allenamenti fissata martedì per il Napoli. Carlo Ancelotti ha concesso due giorni di riposo al gruppo con le sedute che prenderanno il via una volta terminati gli impegni per le Nazionali. Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "La teoria del riposo, 100 ore di stop".