"Luci al San Paolo" titola il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola: "Nuovo impianto di illuminazione. Prime prove allo stadio con De Luca e De Laurentiis. Il patron ringrazia la Regione. 'Ma l'impianto resta fatiscente'". Evidenziati alcune dichiarazioni. Il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca: "Per la prossima estate avremo uno stadio di livello e di grande dignità per i servizi che offre agli spettatori. Siamo molto soddisfatti". De Laurentiis: "I 23 milioni non basteranno per rendere lo stadio più accogliente per gli ospiti. E la pista di atletica un domani si potrà eliminare".