Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Manolas-Koulibaly, coppia dei sogni"

© foto di ManWil

La prima pagina del Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola contiene un titolo sul Napoli e, in particolare, sulla retroguardia degli azzurri: "Manolas-Koulibaly, la coppia dei sogni". Nel sottotitolo, maggiori dettagli su questa e altre trattative: "Accordo vicinissimo per il difensore greco, alla Roma va Diawara. Albiol ai saluti", con quest'ultimo che dirà addio proprio alla difesa partenopea.