© foto di Federico Gaetano

Il Napoli s'è rassegnato a perdere Raul Albiol, diretto al Villarreal per riavvicinarsi agli affetti in Spagna, e ora parte la caccia al sostituto. "Manolas, la difesa fa muro", titola l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, sottolineando come il centrale della Roma sia il preferito per la sostituzione dello spagnolo. C'è una clausola da 36 milioni, ma con i giallorossi si discute su eventuali contropartite.