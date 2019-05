Napoli, Corriere del Mezzogiorno "Milik verso il rinnovo. Si allontana Lozano"

Spazio al mercato nell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. "Milik verso il rinnovo, ma si allontana Lozano. Tante big sul bomber" è il titolo. E intanto Carlo Ancelotti si incontra con il padre dell'attaccante polacco. Per quello che riguarda il messicano del PSV Eindhoven ci sono Manchester United e soprattutto il Paris Saint-Germain che l'ha individuato come possibile sostituto di Angel di Maria. El Fideo piace al Tottenham.