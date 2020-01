Napoli beffato di nuovo. Come con l'Inter, cade anche con la Lazio e deve prendersela con sé stesso per la rete regalata da Ospina ad Immobile. L'anticipo trova ovviamente ampio spazio sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, anche per l'iniziativa nel pre-partita, quando in campo con i calciatori è scesa anche la piccola Noemi Staiano, la bimba colpita da un proiettile vagante a Piazza Nazionale. E il quotidiano titola prorpio sulla bambina: "La piccola Noemi unica stella nell'ennesima notte amara".