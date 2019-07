Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Prova vincente di integrazione"

"Prova vincente di integrazione". Questo il titolo con cui si apre l'inserto sportivo del Corriere del Mezzogiorno dedicato al Napoli e al suo ritiro a Dimaro. Questo sarà il nono anno che la squadra partenopea andrà in Trentino a svolgere il suo ritiro di preparazione, un connubio che ormai il Napoli difficilmente rifiuta di fare. Ogni anno si assiste ad un'invasione del popolo azzurro proprio a Dimaro; sono davvero tanti quelli che seguono la squadra in ritiro Oggi l'arrivo della squadra con una festa organizzata in paese.