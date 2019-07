© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Si parla di calciomercato Napoli nella prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. In taglio alto, il giornale titola infatti così: "Napoli, si avvicina il talento Elmas. Stretta finale per James Rodriguez". La squadra di Ancelotti potrebbe dunque arricchirsi a breve di due nuovi giocatori. Attesissimo in particolare l'asso colombiano, che dovrebbe essere in grado di fare la differenza dalla trequarti in su.