Niente da fare: non si rialza ancora il Napoli, che neanche contro una squadra tanto in crisi quanto gli azzurri riesce a ritrovare i tre punti in campionato che mancano dal lontano 19 ottobre (Napoli-Hellas Verona 2-0). Così il Corriere del Mezzogiorno parla ancora di crisi, giustamente, anche se trae anche alcuni segnali positivi dall'1-1 della Dacia Arena: "Sprazzi di vitalità, ma la crisi resta", si legge in prima pagina.