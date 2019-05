Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Su Almendra ci sono big d'Europa"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Sul Corriere del Mezzogiorno di oggi c'è spazio per il Napoli. Si parla di mercato, con l'operazione Agustin Almendra che potrebbe essere complicata dal fatto che sul giovane argentino ci sono anche molte big europee, come Inter, Tottenham e Paris Saint Germain. Si seguono anche Acuna dello Sporting Lisbona e Atal del Nizza. Intanto De Laurentiis ha festeggiato con la squadra per la stagione che sta volgendo al termine, che ha visto il Napoli confermarsi al secondo posto in classifica.

Bagni: "Insigne deve restare" - Salvatore Bagni ha parlato di Napoli a margine della presentazione del libro "Il Guerriero", scritto da Ignazio Senatore. L'ex calciatore, in particolare, ha affrontato la questione Insigne, che per lui dovrebbe restare a Napoli senza se e senza ma.