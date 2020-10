Napoli, Corriere del Mezzogiorno su Bakayoko: "L'uomo in più"

vedi letture

"L’uomo in più". Titola così a pagina 15 il Corriere del Mezzogiorno in edicola. Il riferimento va a Bakayoko: "Verso un posto da titolare: fisicità e maturità in mediana. Gattuso prepara la sfida con l’Atalanta e «rischia» il nuovo modulo. Nel Napoli l’uomo in più per tracciare la strada verso la maturità è Bakayoko, la risorsa di cui Gattuso ha potuto disporre proprio agli inizi del ritiro forzato in cui il Napoli vive da martedì scorso".