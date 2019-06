© foto di Imago/Image Sport

Il Napoli è a caccia di un attaccante da regalare a Carlo Ancelotti in vista della prossima stagione e, oltre a James Rodriguez, tra gli obiettivi c'è Hirving Lozano, classe '95, nazionale messicano, in forza al PSV. Il Corriere del Mezzogiorno dedica l'apertura delle sue pagine sportive a questa trattativa: "A fari spenti su Lozano. Offerti 45 milioni al PSV", è il titolo che si legge in primo piano.