"E oggi arriva Gattuso. 'Terrone, brutto e nero' che piace al presidente": così il Corriere del Mezzogiorno in prima pagina. Esonerato Carlo Ancelotti nella serata di ieri, il club azzurro è pronto a voltare pagina. "Sono terrone, brutto e nero" disse in una conferenza stampa a Milanello per spiegare i pregiudizi che lo hanno accompagnato nella sua carriera da giocatore prima e allenatore poi. Oggi l'annuncio.