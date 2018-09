Napoli, Corriere del Mezzogiorno titola: "Insigne, ancora lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Insigne, ancora lui". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno in merito alla vittoria del Napoli nel turno infrasettimanale di Serie A. Lorenzo Insigne, in versione Re Mida del Napoli, non smette di segnare in questo nuovo ruolo disegnato da Ancelotti. Finisce 3-0 con il Parma, grazie a lui - ieri sera anche in versione Capitano - e a una doppietta di Milik che ritrova la rete e anche il sorriso dei tempi migliori.