"Sul lettino di Ringhio", come se Gennaro Gattuso fosse il terapista e il Napoli il paziente malato nella testa. Titola così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno nell'apertura delle sue pagine sportive. Il quotidiano analizza le parole dell'allenatore azzurro, che dispensa fiducia e rabbia in conferenza stampa. Il Napoli non vince da due mesi e, secondo il suo tecnico, ha bisogno di tutto l'affetto dei tifosi per sbloccarsi psicologicamente.