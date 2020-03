Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Torino battuto, azzurri in piena zona Europa"

Il Napoli supera il Torino di misura dopo una partita dominata in lungo e in largo e salgono a tre i successi di fila in campionato per Rino Gattuso, che da quando è arrivato ha già raccolto più vittorie di Ancelotti in questo stagione. Il Corriere del Mezzogiorno in prima pagina ovviamente dedica spazio anche al successo: "Torino battuto, gli azzurri in piena zona Europa". I partenopei sono sesti in classifica.