© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è un Chievo da battere, oggi, ma anche un Arsenal a cui pensare in vista del fondamentale ritorno al San Paolo. Il Napoli va alla ricerca di certezze in campionato ma soprattutto in Europa League e il Corriere del Mezzogiorno apre così le sue pagine sportive: "Turnover a Verona con la testa all'Arsenal".