© foto di Insidefoto/Image Sport

"San Paolo, è tutto pronto per la 'prima' in casa". E' questo il titolo presente all'interno delle pagine sportive dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Si parla ovviamente del Napoli, che al rientro dalla sosta giocherà la prima sfida interna (le prime due sono state in trasferta, a Firenze e a Torino) dopo il restyling subito dal San Paolo. Sono stati ultimati anche i lavori agli spogliatoi e adesso è davvero tutto pronto, come scritto nel titolo. Intanto per la Champions League nuova campagna: sconti del 25%.