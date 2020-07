Napoli, Corriere del Mezzogiorno verso il Barcellona: "Per la gara bis proposta indecente"

Destano preoccupazione i tanti casi di coronavirus che stanno nuovamente spuntando in Catalogna. In vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra i blaugrana e il Napoli, potrebbe esserci una soluzione diversa per giocare il match: disputarlo al San Paolo. "Barcellona, per la gara bis una proposta indecente", titola il Corriere del Mezzogiorno al riguardo.