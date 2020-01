© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La difesa è incerottata". E' questo il titolo d'apertura delle pagine sportive del Corriere del Mezzogiorno, che ovviamente fa riferimento al Napoli. Gli azzurri dovranno far fronte ad alcuni problemi difensivi in vista del match di domani contro l'Inter: out Maksimovic, sarebbe un miracolo il recupero di Koulibaly. Ma non solo. Anche Mertens non ci sarà, volato in Belgio a causa di un problema fisico.