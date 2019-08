Napoli, Corriere dello Sport Campania: "Arrivato Pennellone Llorente"

© foto di Pierpaolo Matrone

"E' arrivato Pennellone Llorente". E' questo il titolo che di spalla il Corriere dello Sport Campania dedica al Napoli e al mercato azzurro, dopo essersi concentrato sul big match contro la Juventus in primo piano, come nell'edizione nazionale. L'attaccante spagnolo è sbarcato a Roma su indicazione di Carlo Ancelotti, che l'ha chiesto a De Laurentiis e l'ha ottenuto. In giornata visite mediche e firma.