L'edizione di oggi del Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania, apre in prima pagina con il Napoli e la difficile situazione in casa azzurra: "Incubo senza fine!", il titolo in prima pagina con un amareggiato Gattuso. "Squadra subito in ritiro" riporta il Corriere dello Sport, che racconta i momenti del match contro la Fiorentina e la conseguenze decisione da parte della squadra di andare in ritiro per cercare di ricompattare l'ambiente.