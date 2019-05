"L'oro di Meret". Il Corriere dello Sport Campania, ossia l'edizione campana del quotidiano romano, in prima pagina dedica spazio anche al Napoli e al suo portiere, con un titolo in primo piano. Un presente da applausi e un futuro da leader per il classe '97, uno dei 10 portiere più pagati della storia, che ha già raddoppiato il suo prezzo e oggi tornerà a Ferrara per affrontare la sua SPAL.