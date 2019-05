© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il Napoli e le parole di Ancelotti, pronto a costruire un nuovo cast in azzurro. Spazio anche al match tra gli azzurri ed il Cagliari, con Younes ed Albiol che dovrebbero essere in campo contro i sardi. Spazio anche al pareggio dell'Inter ed Udine ed il prossimo allenatore della Roma.