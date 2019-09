© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di spalla sul Corriere dello Sport c'è spazio anche per le altre big del nostro campionato, a cominciare dal Napoli: "La carica di Aurelio", il titolo sugli azzurri dopo il messaggio scritto da Aurelio De Laurentiis su Twitter: "Non adagiarsi sulla vittoria col Liverpool, mai sentirsi sazi", in soldoni il discorso del patron. Passando alla Roma, attenzione alle parole dell'allenatore. "La mia Roma senza paura", è invece il virgolettato di Fonseca riportato dal quotidiano nel titolo sui giallorossi. Piccolo spazio anche per il calcio estero: "Premier: clamoroso Guardiola, il City fa 8 gol al Watford. Liga: il Barcellona crolla".