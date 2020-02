vedi letture

Napoli, Corriere dello Sport: "Gattuso, che furia. Allan resta a casa"

"Gattuso, che furia: Allan resta a casa". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica al Napoli in prima pagina. Il riferimento ovviamente è alle parole del tecnico azzurro in conferenza stampa, con cui ha ripreso il centrocampista brasiliano per lo scarso impegno in allenamento. Il quotidiano parla di vigilia di fuoco, ieri: oggi però sarà tempo di pensare al campo e al Cagliari.