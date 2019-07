Napoli, Corriere dello Sport: "Icardi si avvicina a casa Ancelotti"

Sul Corriere dello Sport di oggi, nelle pagine interne del quotidiano, si parla di calciomercato. Il Napoli, infatti, starebbe puntando con sempre maggior decisione su Mauro Icardi, in uscita dall'Inter. "Icardi si avvicina a casa Ancelotti" è il titolo proposto dalla testata romana, con De Laurentiis pronto a incontrare i vertici interisti a Milano per parlare dell'affare. Potrebbe essere l'argentino il colpo da scudetto per i partenopei. Si parla di un affare complessivo da circa 80 milioni di euro: a tanto ammontano le richieste dell'Inter. Intanto per il Napoli sfuma Pepé: ha scelto l'Arsenal.